Среднеуральск, Свердловская область, , 14:47 — REGNUM Девятилетний подросток травмировался на уроке физкультуры в одной из школ Среднеуральска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В СКР начали доследственную проверку по факту инцидента. Опрашиваются как сам пострадавший, так и его родители, а также работники школы.

«Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростка», — уточнили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детский сад в Нижнем Тагиле вынудили выплатить штраф 100 тыс. рублей за травму ребёнка на физкультуре.

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