Таллин, , 14:31 — REGNUM В течение года из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, Русский театр кукол в Таллине находится в стесненных экономических обстоятельствах, это грозит закрытием.

Об этом сообщил художественный руководитель Русского театра кукол в Таллине Владимир Барсегян порталу hooandja.ee. Ситуация настолько тяжелая, что нет возможности платить аренду в размере 300 евро за площади, которые сейчас театр занимает в столичном Центре русской культуры.

«Самое печальное, что мы не можем прогнозировать развитие ситуации и назвать срок, который нам понадобится для восстановления нашего финансового здоровья. Но надеемся, что с начала нового сезона — сентября 2021 года — мы вновь начнем играть спектакли, собирать публику и самостоятельно решать все наши, в том числе и финансовые проблемы. Однако, до этого времени нужно дожить!» — заявил Барсегян.

По его словам, средства нужны не только для оплаты аренды площадки, где проходят репетиции и сами спектакли, но и для изготовления декораций, костюмов и самих кукол. В таких стеснённых обстоятельствах коллектив готовит две премьеры — интерактивный спектакль «По ту сторону ширмы» и постановку по сказке Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».

Русский театр кукол в Таллине существует 16 лет, он участник и лауреат множества международных фестивалей. На его спектаклях выросло не одно поколение детей, полюбивших театр. На протяжении 16 лет он оставался единственным русским кукольным театром в Таллине, а после преобразования Эстонского театра кукол в ТЮЗ, театр является единственным кукольным театром в столице Эстонии.