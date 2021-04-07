Москва, , 14:10 — REGNUM В преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина, 11 апреля в 10:00 по московскому времени, состоится первый Всероссийский космический диктант. Его проведет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос» и Mail.ru Group.

Главной площадкой Космического диктанта станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Отсюда будет вестись прямая трансляция, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России. Так, диктант можно будет написать на космодромах Байконур и Восточный, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном Городке, в музеях и планетариях Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, библиотеках, школах и университетах Саратова, Нальчика, Калининграда, Томска и многих других городов страны. Проверить свои знания о космосе можно будет даже под землей — в Центре профориентации Транспортного комплекса, который стал партнером акции. Он располагается на глубине более 20 метров — на станции Московского метрополитена «Выставочная».

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Ведущий — летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит прямо с орбиты Земли — его зададут члены экипажа Международной космической станции.

Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого нужно будет выбрать один из способов участия. Чтобы написать диктант в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и вживую увидеть легенд космонавтики, а также других звездных гостей, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Всем, кто соберется на других площадках, организованных в разных городах, будет доступна прямая видеотрансляция с ВДНХ. Перед стартом эфира участники должны открыть электронную анкету на любом цифровом устройстве, подключенном к интернету, и указать свои контактные данные. Одновременно с началом мероприятия в анкете появятся вопросы диктанта. Участникам необходимо заполнить ее, указав верные, на их взгляд, варианты ответов, и по окончании нажать кнопку «Отправить».