Москва, 7 апреля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. На данный момент наиболее востребованными в России профессиями являются станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства. Об этом 7 апреля рассказал глава Роструда Михаил Иванков в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«Как показывают данные нашего портала «Работа в России», который сейчас представляет крупнейшую базу вакансий — свыше 1,6 млн вакансий, <…> сегодня экономике нужны станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства», — сказал он.

Также глава Роструда добавил, что к числу наиболее востребованных профессий относятся квалифицированные специалисты добывающих отраслей — горные инженеры и инженеры по оборудованию.

«Это абсолютный топ, в том числе с точки зрения заработных плат. Понятно, что заработные платы Ямало-Ненецкого автономного округа намного отличаются от заработных плат Центральной России. Хотя и в Центральной России есть станочники с зарплатой выше 100 тыс. рублей», — уточнил Иванков.

Кроме того, он отметил, что одной из наиболее высокооплачиваемых профессий являются пилоты воздушных судов, зарплата которых, по словам главы Роструда, может доходить до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роструда Михаил Иванков рассказал, что общая просроченная задолженность по заработной плате снизилась в России за февраль 2021 года на 67 млн рублей.