Сеул, , 13:17 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чже Мин провёл 7 апреля телефонные переговоры с министром по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

По их словам, переговоры состоялись по инициативе британской стороны.

Известно, что стороны обсудили пути расширения сотрудничества в сфере обороны и возобновление обменов, а также договорились провести личную встречу как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Представители двух стран также обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в рамках Сеульского оборонного диалога, который состоится в сентябре текущего года в Сеуле.