Москва, 7 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил два варианта роста финансового положения регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин

По его словам, 70% всех ресурсов, налоговых поступлений собираются в 1,5 десятка субъектов РФ, до выравнивания разница превышает в десятки раз бюджетную обеспеченность регионов.

«Сейчас требовалось бы уточнение политики выравнивания», — сказал Кудрин в ходе отчета в Госдуме.

«У нас медленно растет фонд дотации, из которого выделяются деньги на выравнивание. Целевые субсидии… существенно, в разы превышают Фонд выравнивания дотаций. Получается, что суммы средств, которыми распоряжается самостоятельно регион, практически незначительно растут, а целевые, крашеные дотации растут существенно. Мне кажется, сейчас эта диспропорция есть. Нужно расширить объем средств, которые субъект РФ получает, сам может ими распоряжается, на эти же цели», — говорит Кудрин.

Требуется увеличение финансовых возможностей.

Первый путь — давать дополнительные нормативы по доходным источникам, но доходные источники сосредоточены в ограниченном количестве регионов, второй — передача ряда расходных полномочий федеральному центру.

«Я бы шел по пути передачи ряда расходных полномочий на федеральный уровень, чаще всего это называют неплатежи за неработающее население в ОМС, он более равномерно распределен по всей территории, в ценах прошлого года составлял примерно 780 млрд рублей, можно хотя бы часть категорий перенести на федеральный уровень и высвободить ресурсов субъектов», — предложил Кудрин.