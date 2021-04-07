Москва, , 13:01 — REGNUM «Колоссальное давление СМИ» ощущает миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, который выступил заявителем по делу против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом Юсупов заявил 7 апреля в Мещанском суде Москвы.

По словам Юсупова, у него нет сомнений в вине подсудимых. Аудиторы сообщили ему о реальной стоимости акций, в завышении которой подсудимых обвиняли на стадии следствия. Затем обвинение переквалифицировали и сместили на другой эпизод. Проверка показала, что стоимость завысили не менее чем в десять раз.

«После этого я написал заявление в правоохранительные органы, с тех пор я испытываю беспрецедентное давление со стороны СМИ, особенно западных», — цитирует ТАСС показания Юсупова в суде.

Он отметил, что банк отозвал гражданский иск по причине полного возмещения ущерба. Юсупов, который даёт показания как потерпевший по делу, категорически отверг заявления подсудимых о связи уголовного дела и корпоративного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова в ФСБ России, было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Основной фигурант дела — американский гражданин, инвестор Майкл Калви.

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