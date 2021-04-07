Москва, , 12:28 — REGNUM Половина министерств в России отвечает на вопросы граждан с нарушениями, в целом реагируют на запросы СМИ — менее трети. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках отчета в Госдуме.

Счетная палата инициативно провела исследование открытости государственных органов.

«Мы провели работу, составили доклад по «Открытому государству». Мы проверяли действующее законодательство, нормативные акты по открытости как сайтов, так и информационных систем, коммуникаций министерств и ведомств. Есть министерства, которые открыто работают с гражданами, со СМИ, активно работают с открытыми данными. Это важно, учитывая, что данные становятся предметом анализом и для бизнеса, и для оценки деятельности», — заявил Кудрин.

Он обратил внимание на проблемы.

«Своевременно реагируют на запросы граждан меньше половины министерств, то есть половина министерств на обращения граждан отвечает с нарушениями, а на вопросы журналистов — меньше трети, хотя законом четко установлена эта обязанность», — сказал Кудрин.

Все это не поднимает доверия к государству и эти министерствам и ведомствам, подчеркнул он.