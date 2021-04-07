Москва, 7 апреля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Половина министерств в России отвечает на вопросы граждан с нарушениями, в целом реагируют на запросы СМИ — менее трети. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках отчета в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Счетная палата инициативно провела исследование открытости государственных органов.

«Мы провели работу, составили доклад по «Открытому государству». Мы проверяли действующее законодательство, нормативные акты по открытости как сайтов, так и информационных систем, коммуникаций министерств и ведомств. Есть министерства, которые открыто работают с гражданами, со СМИ, активно работают с открытыми данными. Это важно, учитывая, что данные становятся предметом анализа и для бизнеса, и для оценки деятельности», — заявил Кудрин.

Он обратил внимание на проблемы.

«Своевременно реагируют на запросы граждан меньше половины министерств, то есть половина министерств на обращения граждан отвечает с нарушениями, а на вопросы журналистов — меньше трети, хотя законом четко установлена эта обязанность», — сказал Кудрин.

Всё это не поднимает доверия к государству и эти министерствам и ведомствам, подчеркнул он.