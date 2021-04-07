Москва, , 12:03 — REGNUM Микрофинансовые организации в РФ должны быть запрещены, так как они разрушают жизни людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что ряд МФО попросили Банк России увеличить пороговую сумму для кредитов, которые можно выдавать, не высчитывая долговую нагрузку заемщика.

«Банк России должен пойти навстречу гражданам России и запретить МФО в принципе как ростовщические организации, которые разрушают жизни людей, — сказал Делягин. — Те, кто берет деньги в МФО, это люди, которые уже находятся в кредитной кабале, и банки им денег не дают. Или же это люди настолько неразвитые, что не могут взять банковский кредит, так как не знают, как оформить бумажки. И во-вторых, это люди, которым некуда деваться, и они заведомо не могут расплатиться. Это ситуация кредитной кабалы. И у нас должен быть закон, запрещающий взимать процентную ставку по кредитам в размере больше четырех ставок ЦБ РФ. И что значит, не рассчитывая совокупную кредитную нагрузку? Это значит, что кредит будет выдаваться тем, кто заведомо не может расплатиться».

Но, как подчеркнул Делягин, учитывая характер Банка России, он вполне может пойти навстречу МФО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что деятельность микрофинансовых организаций в России никак не помогает поддержать спрос.

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