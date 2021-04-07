Москва, 7 апреля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Налоговый вычет за пенсионные накопления вряд ли сподвигнет граждан России нести свои деньги в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Для граждан это не привлекательно. У граждан очень больше недоверие к НПФ, к пенсионной системе в принципе, к размерам пенсий», — констатировал Нилов.

При этом в инициативе пенсионных саморегулируемых организаций он видит стремление найти средства на инвестиционные проекты.

«Сегодня в связи с тем, что заморожены накопительные пенсии, негосударственные пенсионные фонды пытаются найти дополнительную возможность, чтобы найти средства для своих инвестпроектов. Это один из методов решения вопроса», — отметил парламентарий.

Банк России в целом поддерживает инициативу пенсионных саморегулируемых организаций по введению отдельного пенсионного налогового вычета.