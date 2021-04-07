Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Открытый конкурс, в рамках которого предстоит выбрать подрядчика на первый этап реконструкции областной детской больницы и строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек, объявлен в Ростовской области. Его начальная цена превышает 7,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги тендера минстрой Ростовской области подведёт 28 апреля 2021 года. Максимальная цена контракта — 7 293 622 510 рублей. Размер обеспечения заявки составит 36 468 112,55 рубля. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.

Местом выполнения работ определена улица 339 Стрелковой дивизии, 14 в Ростове-на-Дону, где располагается ГБУ Ростовской области «Областная детская клиническая больница». Работы должны быть завершены до 10 декабря 2023 года, но уточняется, что «подрядчик вправе выполнить работы досрочно».

Напомним, планируемая площадь нового хирургического центра составит около 36 тыс. кв. м. Кроме операционных, в нём планируется разместить отделения диагностики, рентген-отделение и многое другое. В новом здании планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.