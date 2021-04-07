Исламабад, , 11:04 — REGNUM Российская сторона предложила Пакистану поставки российского сжиженного природного газа. Об этом 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк».

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«Были сделаны соответствующие предложения, теперь мы ждём реакции наших пакистанских партнёров», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности покупать российский сжиженный природный газ Пакистан заявлял осенью 2019 года. Тогда страна на фоне санкций США начала испытывать проблемы с поставками газа из Ирана. Кроме того, Пакистан не имеет возможности получать газ по трубопроводам из-за отсутствия таковых.

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