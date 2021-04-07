Исламабад, , 10:22 — REGNUM Перед началом переговоров с главой Шахом МИД Пакистана Мехмудом Куреши министр иностранных дел России Сергей Лавров посадил гималайский кедр в саду пакистанского внешнеполитического ведомства. Видеозапись данного события 7 апреля приводит телеканал ТВЦ.

На запечатленных кадрах видно, как глава МИД садит в землю саженец дерева, засыпает его корни землей и после этого поливает его из лейки.

При этом гималайский кедр является одним из национальных символов Пакистана. Рядом с деревом главы российского МИД находятся кедры, которые посадили президент Пакистана Ариф Алви, пакистанский премьер-министр Имран Хан и глава Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в целом ООН успешным образом справляется с урегулированием конфликтов в мире.