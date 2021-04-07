Саратов, , 10:16 — REGNUM В Саратовской области в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 261 км автодорог. Финансирование превысит 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.

Благодаря нацпроекту приведут в порядок региональные трассы в Балашовском, Вольском и Петровском районах. На них планируется отремонтировать участки протяженностью от 10 км. Эти дороги связывают крупные населенные пункты, а также соединяют регион с другими областями.

Всего в 2021 году в нормативном состоянии будут находиться 1370 км региональных трасс. Доля качественно отремонтированных улиц и дорог в Саратовской агломерации возрастет до 80%.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Саратовской области отремонтируют шесть мостов, а муниципальные образования получат на ремонт дорог 3,6 млрд рублей.

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