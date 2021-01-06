Саратов, , 12:29 — REGNUM В 2021 году в Саратовской области отремонтируют шесть мостов, а муниципальные образования получат на ремонт дорог 3,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства и в инстаграмме саратовского губернатора Валерия Радаева.

По данным минтранса Саратовской области, с 2021 года транспортный налог будет полностью перечисляться в муниципальные бюджеты. Прогнозно этот размер составит 2,6 млрд рублей. Полученные доходы будут направляться на ремонт дорог.

Помимо транспортного налога, в муниципалитеты будет направлено 1 млрд рублей от акцизов на нефтепродукты. В результате поддержка для муниципалитетов от поступлений данных налогов достигнет 3,6 млрд рублей.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев на своей странице в «Инстаграмме» сообщил, что будет отремонтировано шесть мостов. Так, в 2021 году начнётся ремонт моста Саратов — Энгельс, при этом движение перекрывать не планируется. Кроме того, у поселка Татищево возведут путепровод через железную дорогу, реконструируют мосты через реки Малый Иргиз и Терешка в Духовницком и Хвалынском районах, начнётся ремонт моста через магистральный канал на подъезде к селу Квасниковка в Энгельсском районе, завершится реконструкция путепровода через железную дорогу на Вольском тракте у поселка Зоринский.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Саратовской области составляет около 19 тыс. км.