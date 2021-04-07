Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:56 — REGNUM Экологический парк на Муринских прудах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) стал непригодным для прогулок. Об этом местные жители пожаловались журналистам.

Парк организовали в 2020 году за школой № 100. Сейчас общественное пространство «стало похоже на декорации фильма ужасов», отмечает издание «Между строк».

Жители напомнили, что экопарк без деревьев и газонов уже стал предметом насмешек, но нынешнее состояние территории может испугать любого, передаёт агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти обещали посадить в парке деревья и кустарники.

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