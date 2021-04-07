Москва, , 09:24 — REGNUM Для того чтобы дети реже болели, необходимо прививать им любовь к здоровому образу жизни. Причём начинать делать это необходимо уже с рождения. Об этом сообщил главный внештатный специалист, педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени Башляевой департамента здравоохранения Москвы» Исмаил Османов.

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Он подчеркнул, что важно вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается ещё до рождения ребёнка в процессе внутриутробного развития.

«После рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций в плане питания, сна, пребывания на свежем воздухе, в плане вредных привычек и физической активности», — отметил педиатр.

По его словам, ведущая роль в этом должна принадлежать не школе, не учителям, а семье.

«Обычно дети берут пример с семьи, если не принято заниматься физической культурой, спортом, то и ребенок не будет, — сказал Османов. — И главное — питание».

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Госдума в первом чтении приняла законопроект о школьной медицине, закрепляющий обязанность государства по обеспечению сохранения здоровья детей в детском саду и школе. Кроме того, документ вводит обязанность родителей сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учёбы, отдыха и занятий спортом.

Так, медработник должен будет не только оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь, но и вести наблюдение за состоянием здоровья детей и их нагрузкой, участвовать в составлении школьного меню.