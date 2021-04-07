Москва, , 09:04 — REGNUM Передача тяжелого атомного ракетного крейсера проекта «Адмирал Нахимов», который в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на заводе «Севмаш», ВМФ России перенесена как минимум на 2023 год. Об этом 7 апреля сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем, отмечается, что в пресс-службе «Севмаша» (входит в составе Объединенной судостроительной корпорации) не стали комментировать данную информацию.

Отметим, крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, при этом ремонтные работы были начаты реально в 2013 году. После обновления он должен стать самым мощным надводным кораблем ВМФ РФ, его планируется оснастить десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» каждый, а затем корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев рассказал, что контракт на поставку Индии российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» будет реализован в соответствии с согласованными планами.