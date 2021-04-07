Новосибирск, , 08:20 — REGNUM При ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса в Новосибирской области погибли два человека. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что сообщение о ДТП с участием трех транспортных средств на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод, включая автобус, двигавшийся по маршруту Новосибирск — Жеребцово, поступила около 07:40 (03:40 мск).

«По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате аварии в оной из машин оказался заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути.

Сотрудниками противопожарных служб были проведены работы по деблокировке ребенка, отброшенного с места ДТП пострадавшего эвакуировали с железнодорожного полотна и доставили в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения автобуса с фургоном в мексиканском штате Сонора на севере страны.