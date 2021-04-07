Новая Ляля, Свердловская область, , 06:26 — REGNUM В Свердловской области идут проверки по факту отказал чиновников признать аварийным дом, в котором живут ветеран войны Виктор Слюсарев и его супруга. Их инициировали прокуратура и Следственный комитет.

Как отмечает региональное следственное управление, проверку ведёт Верхотурский межрайонный следственный отдел. Следователи проверят факт возможного нарушении жилищных прав ветерана. Опрашиваются чиновники, члены семьи, истребована соответствующая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран живёт в Новой Ляле в доме 1914 года постройки. Добиться нового жилья ему пока не удаётся.

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