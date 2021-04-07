Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Северная Корея может готовиться к испытательному пуску баллистической ракеты с подводной лодки, заявили эксперты Центра стратегических и международных исследований в американском Вашингтоне.

Специалистов заинтересовали спутниковые снимки верфи Синпо на востоке КНДР. По мнению экспертов, на них зафиксированы перемещения стенда для испытания ракет. В связи с этим предполагается, что Северная Корея либо намерена испытать подводный старт баллистической ракеты, либо же просто переместила стенд для необходимого ремонта.

«Эти передвижения не свидетельствуют о неизбежном проведении испытательного пуска баллистической ракеты с подводной лодки», — подчеркнули в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Центр стратегических и международных исследований США заявил об активности на ядерном объекте в КНДР. При этом эксперты затруднились однозначно ответить, что происходит на полигоне.

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