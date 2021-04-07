Пекин, , 03:18 — REGNUM Банковский сектор Китая, скорее всего, увидит рост прибыли на уровне 5% в первой половине 2021 года, прогнозирует исследовательский институт Банка Китая в своем недавнем отчете, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские коммерческие банки снизили чистую прибыль в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В основном это связано со сужением процентной маржи и значительными ассигнованиями, которые будут смягчены в первом полугодии, говорится в отчете.

Восстановление и улучшение макроэкономики Китая привнесет потенциал роста в развитие бизнеса в сфере банковских активов, говорится в докладе.