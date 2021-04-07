Москва, 7 апреля, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и признал банкротом «Апабанк», лишившийся лицензии год назад. В отношении организации введено конкурсное производство. Детали вердикта пока неизвестны, он ещё недоступен для ознакомления, передаёт ИА REGNUM.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

6 апреля 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Кондрат — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

Центробанк России участвовал в споре третьим лицом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад, летом 2020 года, был также удовлетворен иск о принудительной ликвидации банка, но ревизия показала нехватку средств для расчётов с кредиторами, потому ликвидировать его будут через процедуру банкротства.

Лицензии организация, занимавшая на тот момент 369-е место в РФ по размеру активов, лишилась 31 января 2020 года. Регулятор отозвал её, отметив, что кредитный портфель юрлица на 70% состоял из проблемных ссуд.

На начало марта 2021 года у банка есть долги перед 92 кредиторами на общую сумму 272,805 млн рублей.