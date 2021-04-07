Пекин, 7 апреля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Крупнейшие порты Китая отчитались о росте контейнерного оборота в марте, о чем свидетельствуют данные промышленной ассоциации, передает агентство Синьхуа.

(сс) skeeze Груз в порту

По данным Ассоциации портов и гаваней Китая, в прошлом месяце оборот контейнеров в ключевых портах Китая увеличился на 10,9% в годовом исчислении. В частности, объем контейнерных перевозок в сфере внешней торговли вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Бум контейнерных перевозок в сфере внешней торговли произошел на фоне быстрого роста китайского экспорта, который за первые два месяца этого года поднялся на 50,1% и достиг 3,06 трлн юаней (около $466,12 млрд).