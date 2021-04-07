Пекин, , 03:04 — REGNUM Продажи недвижимости одного из крупнейших девелоперов Китая компании China Vanke Co. Ltd. выросли в марте, сообщает агентство Синьхуа.

Девелопер сообщил, что его контрактные продажи недвижимости составили 62,84 млрд юаней (около $9,57 млрд) в прошлом месяце, что на 14,4% больше, чем в прошлом году.

В марте компания достигла контрактной торговой площади в 4,3 млн кв. метров, что на 13,6% больше, чем годом ранее за тот же месяц.

За первые три месяца года контрактные продажи компании выросли на 30,16% в годовом исчислении достигнув отметки 179,47 млрд юаней.