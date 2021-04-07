Пекин, , 02:55 — REGNUM Крупнейшие интернет-компании Китая увеличили доходы бизнеса на 29% в годовом исчислении за первые два месяца 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, общая выручка компаний за этот период составила 199 млрд юаней ($30,3 млрд). Операционная прибыль крупнейших интернет-компаний выросла на 17,3% в годовом исчислении до 15,17 млрд юаней, а их расходы на исследования и разработки составили 11,6 млрд юаней, что на 19,7% больше, чем годом ранее.

Статистика министерства охватывает предприятия с годовым доходом от интернет-услуг более 5 млн юаней на предшествующий отчетному периоду год.