Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Причиной утечки из социальной сети Facebook данных более 530 млн пользователей является не взлом хакерами её систем, а веб-скрейпинг. Об этом говорится в заявлении руководства соцсети, 6 апреля опубликованном на её официальном сайте.

Facebook «Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путём хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы»

Напомним, что так называемый веб-скрейпинг (или парсинг) является вполне легальной технологией автоматизированного извлечения большого объёма данных с множества интернет-ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, вследствие утечек из Facebook в свободном доступе оказались данные 35 миллионов граждан Италии.

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