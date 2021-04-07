Вашингтон, 7 апреля 2021, 02:49 — REGNUM Причиной утечки из социальной сети Facebook данных более 530 млн пользователей является не взлом хакерами её систем, а веб-скрейпинг. Об этом говорится в заявлении руководства соцсети, 6 апреля опубликованном на её официальном сайте.
Напомним, что так называемый веб-скрейпинг (или парсинг) является вполне легальной технологией автоматизированного извлечения большого объёма данных с множества интернет-ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, вследствие утечек из Facebook в свободном доступе оказались данные 35 миллионов граждан Италии.
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