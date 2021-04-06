Подгорица, 7 апреля, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Группа граждан Никшича организовала и 6 апреля вечером акцию протеста в поддержку министра юстиции, прав человека и прав меньшинств Черногории Владимира Лепосавича. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Vlada Crne Gore / Government of Montenegro Здравко Кривокапич

В ответ на решение премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича начать процедуру увольнения Лепосавича, группа людей организовала демонстрации на площади Шака Петровича.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице». По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид, только когда он будет «однозначно подтверждён».