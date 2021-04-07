Москва, , 01:09 — REGNUM В России назрела потребность цифровизации контрольно-надзорной деятельности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Эксперт прокомментировал решение о запуске с 1 июля 2021 года Единого реестра видов контроля. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам Шабанова, создание данного реестра обусловлено давно назревавшей потребностью в модернизации системы контрольно-надзорных органов, ее централизации и упорядочении ее деятельности. Вплоть до последнего момента контрольно-надзорные органы действовали «по старинке», но сейчас их деятельность будет централизована и цифровизирована, отметил он.

«Это повлечет за собой ряд позитивных изменений в сфере контроля и надзора. Во-первых, повысится открытость контрольно-надзорной деятельности для предпринимателей. Теперь собственники бизнесов смогут самостоятельно изучить каждый вид контроля и узнать, когда в их отношении будут проводиться проверки. Во-вторых, будут цифровизированы все нормативно-правовые акты в сфере контроля и надзора, что позволит упростить действия по проверкам предпринимателей, а сами предприниматели, в свою очередь, получат возможность оперативно получать информацию о законности тех или иных проверок, о последствиях и санкциях в случае нарушений правил и регламентов. Помимо предпринимательского сообщества, в выигрыше останется и государство: правительству станет проще осуществлять управление контрольно-надзорной деятельностью. Будут ликвидированы дублирующие друг друга виды контроля, снизится административная нагрузка, сократятся финансовые расходы на осуществление контрольно-надзорной деятельности», — сказал эксперт.