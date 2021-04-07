Белград, , 01:15 — REGNUM После улучшения политических отношений Сербия и Бахрейн стремительно укрепляют экономическое сотрудничество. Уже через месяц после визита сербской делегации в страну бахрейнские бизнесмены в Белграде обсуждают инвестиции и увеличение товарооборота. Первая поставка сербских фруктов и овощей на бахрейнский рынок планируется уже в мае. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS 6 апреля.

Министр финансов Синиша Мали заявил на открытии деловых встреч Сербия-Бахрейн, которые проходили во дворце «Сербия», что Сербия открыта для сотрудничества с этим королевством и надеется, что сербские и бахрейнские бизнесмены признают наличие отличных возможностей для развития делового сотрудничества и привлечения инвестиций.

Министр поблагодарил представителей и бизнесменов этой арабской страны за визит в Сербию и подчеркнул, что для потенциальным инвесторам важно знать, что Белград подписал множество соглашений, которые предоставляют доступ к огромным рынкам.

«Законы в Сербии были гармонизированы с законодательством, действующим в странах ЕС. Это обеспечивает дополнительную безопасность вашим инвестициям. С другой стороны, мы еще не добились членства в ЕС, но у нас есть подписанные соглашения с Европейским сообществом, странами CEFTA, EFTA, а также со странами, которые состоят в Евразийском экономическом союзе», — отметил Мали.