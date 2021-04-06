Белград, 7 апреля, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 6 апреля прокомментировал решение Здравко Кривокапича инициировать процедуру увольнения министра юстиции, прав человека и меньшинств Черногории Владимира Лепосавича из-за его заявлений о Сребренице. Он добавил, что Сербия не вмешивается во внутренние отношения с Черногорией. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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Вучич указал, что в Сербии уже довольно многое знают об этом на примере того, «как из Черногории отправляются на празднование операции «Шторм» и тому подобное».

Александр Вучич «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Черногории, и мы будем продолжать помогать нашему народу в этой стране, но я думаю, что и все граждане Сербии хорошо знают, что из Черногории ездят на празднование операции «Шторм» и что каждый раз им приходится внимательно прислушиваться к тому, что говорят представители НАТО, Государственного департамента и ЕС, и что они намного реже прислушиваются к мнению Белграда».

Вучич отметил, что, с другой стороны, сербы обязаны проявлять уважение к чужим жертвам так же, как и к своим, но при этом рьяно отстаивать и защищать государственные и национальные интересы Сербии.

По его словам, понятно, насколько это не легко, и насколько одинока Сербия в этом отношении.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице». По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид, только когда он будет «однозначно подтверждён».

Операция «Буря» — совместная военная операция армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведённая в августе 1995 года против Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии. В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тыс. сербов, ещё от ста до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты.