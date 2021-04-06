Сиэтл, США, , 23:25 — REGNUM Вышел финальный трейлер фильма «Без жалости», в основу сценария которого легла одноимённая книга писателя Тома Клэнси. Ролик был опубликован 6 апреля на YouTube-канале сервиса Amazon Prime.

Главную роль в боевике-триллере исполнит Майкл Б. Джордан. Премьера «Без жалости» состоится 30 апреля на сайте Amazon Prime. В картине также снялись Джейми Белл(«Рокетмен») и Джоди Тернер-Смит («Летящие сквозь ночь», «Неоновый демон»).

Напомним, изначально планировалось, что премьера картины состоится в сентябре 2020 года, однако релиз был отложен из-за эпидемии коронавируса. Сюжет «Без жалости» расскажет о том, как военнослужащий США Джон Кларк (Джордан) решает отомстить за убитую подругу. Роман Тома Клэнси был опубликован в августе 1993 года.

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