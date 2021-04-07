Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Комитет Конгресса США расследует работу приложения YouTube Kids, заявляя, что принадлежащий Google сервис «кормит детей неподобающим, потребительским» контентом. Об этом 6 апреля сообщает Associated Press.

Сторона обвинения заявила, что YouTube не делает достаточно, чтобы защитить детей от контента, который может им навредить. Вместо этого используются алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы понять, на какие видео дети «подсаживаются» особенно быстро. Хуже того, не смотря на предупреждения органов, YouTube продолжает показывать детям рекламу, которая теперь подбирается, основываясь не на данных их интернет-активности, а на видео, которые они смотрят.

Расследование началось, не смотря на согласие Google выплатить $170 млн в 2019 году, чтобы урегулировать конфликт, возникший из-за того, что YouTube собирал личную информацию детей без ведома их родителей.

Напомним, что дети в США защищены федеральным законом от 1998 года, который требует разрешения родителей на сбор и хранение их персональной информации.