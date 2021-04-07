Москва, , 07:20 — REGNUM Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу, посвящённую празднованию 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, мероприятия о космонавтике и космосе проведут 109 библиотек и 40 культурных центров.

«В апреле библиотеки и культурные центры проводят серию занятий, приуроченных к юбилею первого полета человека в космос. До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса», — рассказала Сергунина.

Заместитель мэра отметила, что форматы мероприятий будут разными — от мастер-классов до квестов и спектаклей.

День космонавтики в России отмечается 12 апреля.