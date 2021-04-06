Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Шведская компания Embracer Group и студия из США Gearbox Entertainment объявили о завершении слияния. Об этом 6 апреля сообщил портал Gematsu.

В рамках сделки на сделки $1,3 млрд Gearbox Entertainment станет одним из семи подразделений Embracer Group. Руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд заявил в пресс-релизе, что студия намерена использовать открывшиеся в результате слияния возможности для запуска новой франшизы.

Напомним, Embracer Group принадлежат права на более, чем 240 игровых франшиз, в компании работают около семи тысяч человек. Студии Gearbox насчитывают более 550 сотрудников, геймеры знают эту компанию по играм серии Borderlands.

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