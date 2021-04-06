Киев всячески провоцирует Донбасс – МИД ДНР
Донецк, 6 апреля, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Украинское руководство не хочет мира, все действия нацелены на то, чтобы спровоцировать войну в Донбассе, заявила 6 апреля министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Заявление опубликовал официальный сайт ДНР.
Донецкий дипломат отметила, что украинский президент Владимир Зеленский, судя по его действиям, «решил повторить все ошибки предыдущего украинского руководителя и искать решение конфликта где угодно, лишь бы не в Минских соглашениях и не в диалоге с республиками Донбасса».
Она назвала абсурдными попытки Киева объяснить своё желание вступить в НАТО миротворческими целями: якобы Украина рвётся в альянс ради мира в Донбассе. Никонорова добавила, что украинская власть «пытается всеми возможными способами спровоцировать республики к реализации силового сценария и переводу конфликта в горячую фазу».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская делегация постоянно срывает встречи Контактной группы. Это происходит на фоне обострения войны в Донбассе. Сегодня украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры.