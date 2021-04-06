Москва, , 22:58 — REGNUM Цены на зарубежные туры из России в марте 2021 года выросли в среднем на 1,95% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3,86%. Об этом сообщает 6 апреля Росстат.

По данным ведомства, наиболее существенно в марте подорожали поездки на отдых в Объединённые Арабские Эмираты — на 12,5%, а также в Турцию — на 6%.

Цены на путёвки в санатории выросли на 1,1%, билеты в театры, музеи и выставки стали дороже на 0,5%.

В то же время сообщается, что экскурсионные туры по России за минувший месяц подешевели на 0,9%, путёвки в пансионаты и дома отдыха — на 0,5%.