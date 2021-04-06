Оттава, , 22:44 — REGNUM Канада на сегодняшний день столкнулась уже с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19, заявил 6 апреля на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«По всему миру страны сталкиваются лицом к лицу с очень значимой третьей волной этой пандемии. И сейчас такой страной стала Канада», — сообщил Трюдо.

При этом Трюдо сообщил, что позднее намерен обсудить эту ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио, где местные власти из-за распространения коронавируса ввели 3 апреля режим частичной изоляции.

По данным СМИ, за последнюю неделю в Канаде в среднем за сутки фиксировалось 5,2 тыс. случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии в Канаде было выявлено свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 23,1 тыс. закончились смертью пациентов.

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