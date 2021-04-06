Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Пойти на смягчение санкций в отношении Ирана, подпадающих под договор о ядерной сделке, вероятно, придётся США, сообщил 6 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

ИА REGNUM)». Прайс «Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий — прим.)».

При этом он отметил, что Тегеран не должен требовать снятия всех санкций, наложенных на него Вашингтоном. Штаты согласились участвовать в переговорах в Вене по ядерной сделке, чтобы обсудить, как добиться, чтобы все стороны выполняли свои обязательства в рамках СВПД, добавил американец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские политики потребовали, чтобы США сняли санкции, отмену которых предусматривала ядерная сделка. Сегодня, 6 апреля, в Вене состоялся первый раунд переговоров по СВПД.

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