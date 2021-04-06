Мадрид, , 22:26 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Этот матч, согласно данным портала Gracenote Sports, стал для французского футболиста 108-м в футболке «сливочных» в Лиге чемпионов. Сегодня он обошел по этому показателю бразильского защитника Роберто Карлоса, выступавшего за «Реал» в период с 1996 по 2007 год.

На данный момент больше матчей, чем Бензема в Лиге чемпионов за «Реал» провели еще три футболиста — Серхио Рамос, Рауль и Икер Касильяс.

В текущем сезоне французский форвард принял участие в шести матчах Лиги чемпионов и отличился в них 5 голами.