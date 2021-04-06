Сыктывкар, 6 апреля, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В Коми прививку от COVID-19 сделали 34 014 человек, из них 25 402 уже завершили вакцинацию. Более 44% привитых — лица старше 60 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Epa.gov Вакцина от COVID-19.

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По данным ведомства, с начала массовой вакцинации республика получила почти 46 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Прививочная кампания организована в 23 медорганизациях. Кроме того, в регионе работают 25 мобильных пунктов вакцинации и 109 прививочных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались шесть ковид-пациентов.