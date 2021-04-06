Москва, , 21:14 — REGNUM Партия"Единая Россия» отстояла льготы для абитуриентов, работавших в «красных зонах».Им сохранят дополнительные баллы при поступлении в ординатуру

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже обсудил этот вопрос с главой Минздрава Михаилом Мурашко и направил обращение о сохранении льгот премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Решение отменить льготы при поступлении в ординатуру для волонтеров считаю ошибкой. Мы с главой Минздрава договорились, что соответствующий приказ будет отменен, а льготы — сохранены», — сказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что все с глубоким уважением относятся к тем, кто боролся и борется с COVID-19 в «красных зонах».

«Они заслужили эти дополнительные баллы при поступлении в медвузы, их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, согласно приказу Министерства здравоохранения в 2020 году поступающим в ординатуру волонтерам начислялось 30 баллов за работу в течение как минимум 30 дней в «красных зонах» ковидных госпиталей. Таким образом у поступающих, имевших непосредственный опыт помощи людям с коронавирусной инфекцией, были преференции при поступлении в 2020/2021 учебном году.

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