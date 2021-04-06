Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Студия Respawn Entertainment сообщила, что некие злоумышленники совершают DDOS-атаки (распределенные сетевые атаки) на серверы игры Titanfall. Об этом 6 апреля сообщает официальная Twitter-страница компании.

Пока нет информации о том, кто несёт за это ответственность. Разработчики заявили, что пытаются решить проблему и восстановить доступ геймеров к серверам.

https://twitter.com/Respawn/status/1379204515748929536

Ранее СМИ сообщили, что игроки Titanfall 2 также столкнулись с проблемами сетевых атак. Стоит отметить, что релиз Titanfall состоялся более семи лет назад — 14 марта 2014 года. Тем не менее, поклонники игры до сих пор готовы «загружать» её серверы.

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