Вашингтон, 6 апреля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment сообщила, что некие злоумышленники совершают DDOS-атаки (распределенные сетевые атаки) на серверы игры Titanfall. Об этом 6 апреля сообщает официальная Twitter-страница компании.

Обложка компьютерной игры Titanfall 2 Обложка Titanfall 2

Пока нет информации о том, кто несёт за это ответственность. Разработчики заявили, что пытаются решить проблему и восстановить доступ геймеров к серверам.

https://twitter.com/Respawn/status/1379204515748929536

Ранее СМИ сообщили, что игроки Titanfall 2 также столкнулись с проблемами сетевых атак. Стоит отметить, что релиз Titanfall состоялся более семи лет назад — 14 марта 2014 года. Тем не менее поклонники игры до сих пор готовы «загружать» её серверы.