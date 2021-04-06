Зеленский похвастался контрактом с Pfizer на 10 млн доз вакцины
Киев, 6 апреля, 2021, 19:56 — ИА Регнум. О контракте Киева с американской компанией Pfizer на поставку Украине десяти миллионов доз вакцины написал 6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.
Tim Reckmann
Вакцина компании Pfizer
«Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины».
Он поблагодарил гендиректора Pfizer Альберта Бурла за то, что тот «сдержал слово», сделав «всё, чтобы помочь гражданам Украины».
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