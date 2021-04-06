Киев, 6 апреля, 2021, 19:56 — ИА Регнум. О контракте Киева с американской компанией Pfizer на поставку Украине десяти миллионов доз вакцины написал 6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

Зеленский «Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины».

Он поблагодарил гендиректора Pfizer Альберта Бурла за то, что тот «сдержал слово», сделав «всё, чтобы помочь гражданам Украины».

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1379467269273706496