Подгорица, , 19:52 — REGNUM Черногорская государственная авиакомпания ToMontenegro по итогам конкурса определила название бренда, под которым будут летать ее самолеты — Air Montenegro.

Теперь министерство капитальных инвестиций объявляет конкурс на логотип и знак новой авиакомпании.

По оптимистичным прогнозам властей, новая авиакомпания должна начать свою работу уже летом 2021 года, однако эксперты считают эти сроки нереальными.

Напомним, что правительство решило ликвидировать компанию Montenegro airlines из-за долгов и создать новую к летнему сезону.