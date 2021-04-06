Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) США не смогли осуществить испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты ARRW, сообщает 6 апреля DefenseNews.

Уточняется, что испытания проводились 5 апреля.

С борта самолета B-52 Stratofortress планировалось запустить ракету-носитель ARRW, однако команда испытателей «не смогла завершить свою последовательность запуска», и бомбардировщик вернулся на свою базу в Калифорнии.

«ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — указано в официальном заявлении ВВС.

Причины неудачи испытаний выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с августа 2020 года проводятся работы по созданию гиперзвукового оружия. В рамках программы намечено разработать планирующий боевой блок для баллистических ракет, гиперзвуковое оружие для сухопутных войск с дальностью действия порядка 2,2 тыс. км, а также гиперзвуковые ракеты воздушного базирования.

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