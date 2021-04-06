Прага, 6 апреля 2021, 17:15 — REGNUM Министр образования и министр здравоохранения Чехии Роберт Плага и Ян Блатны будут отправлены в отставку, пишет 6 апреля Mladá fronta DNES.
По данным источника издания, такой план есть у чешского премьер-министра Андрея Бабиша, недовольного работой министров. На место Блатны планируется назначить Петера Аренбергера — главврача Факультетской больницы в районе Винограды (Прага).
Напомним, недовольство работой минздрава Чехии выражал ранее также президент республики Милош Земан, предлагавший отправить главу ведомства в отставку. Добавим, что нынешний министр здравоохранения Чехии проработал на своём посту всего несколько месяцев.
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