Тверь, 6 апреля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Флагманский маршрут «Государева дорога» и туры по Тверской области с кэшбеком 20% представлены на международной выставке «Интурмаркет» в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Делегация региона заключила несколько соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне, представители региона выступили экспертами в рамках деловой программы.

Пресс-служба правительства Тверской области Туры по Тверской области представлены на международной выставке «Интурмаркет»

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса», — заявил ранее при обсуждении отраслевой госпрограммы губернатор Игорь Руденя.

Тверская область является одним из самых активных регионов-участников всероссийской программы туристического кэшбэка — туристы могут выбрать любое направление из более чем 100 туров с выездом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также определиться с проживанием в одном из 25 отелей Тверской области. В частности, в акции участвуют туры по маршруту «Государева дорога» — флагманскому продукту, разработанному Министерством туризма совместно коллегами из трех регионов. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова во время посещения стенда Тверской области отметила эффективность продвижения маршрута в рамках программы туристического кэшбека.

На площадке «Интурмаркета» состоялось подписание представителями министерства туризма Тверской области ряда соглашений. В частности, достигнута договоренность с Российской международной академией туризма о сотрудничестве и совершенствовании подготовки кадров для сферы туризма. Совместно с Ярославской областью будет создан новый межрегиональный маршрут «Золотое кольцо. Верхняя Волга». Также подписано соглашение с Республикой Дагестан о взаимодействии и популяризации туристических возможностей двух субъектов. Представители Рамешковского района заключили соглашение с Фондом развития малых исторических городов об участии муниципалитета в новом межрегиональном туристическом проекте «Льняная дорога».

«У нас сотни красивых деревень, это пространство живой культуры, где не нужно ничего воссоздавать. Там хранят традиции, быт населения. На базе этого можно создавать привлекательные туристические продукты. С точки зрения инфраструктуры проблемы везде типовые — их можно быстро и относительно недорого решать», — прокомментировала соглашение глава Ростуризма Зарина Догузова.

Тверская область также представила на выставке опыт развития конгресс-туризма и возможностей для делового туризма на сессии «Mice day». Представители региона выступили ключевыми спикерами на Всероссийском образовательном форуме «Пора путешествовать по России», где рассказали о комплексном обновлении музейных программ и создании межрегиональных туристических маршрутов.

По итогам выставки более 15 туристических компаний и туроператоров заинтересовались в продуктах, которые представила Тверская область, все они будут приглашены в регион в рамках информационных туров.

Отметим, что в 2023 году, по прогнозу, численность туристического потока в Тверскую область должна достичь до 3,2 миллиона гостей в год. Впервые у отрасли появится свой Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», включающий широкую систему мер поддержки для отрасли туризма и бизнеса.